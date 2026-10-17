Settore Giovanile, un’altra domenica di sfide per gli amaranto

Prosegue il cammino delle formazioni del settore giovanile amaranto, attese da un fine settimana ricco di appuntamenti e confronti di alto livello. Le squadre dell’Arezzo saranno impegnate tra le mura amiche e in trasferta, affrontando avversarie di prestigio in una giornata che rappresenta un’importante occasione di crescita, verifica e consolidamento del lavoro svolto quotidianamente sul campo. Dall’Under 14 all’Under 17, i giovani amaranto cercheranno di dare continuità al proprio percorso di sviluppo tecnico e agonistico, portando in campo entusiasmo, determinazione e spirito di appartenenza. Nel dettaglio, l’Under 17 scenderà in campo domenica alle ore 16 al Centro Sportivo “Le Caselle”, dove ospiterà l’Ascoli in una sfida che si preannuncia particolarmente interessante. Impegno esterno invece per l’Under 16, attesa dalla trasferta sul campo del Frosinone. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 16. Trasferta laziale anche per l’Under 15, che affronterà il Frosinone domenica alle ore 13:30, con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso di crescita e raccogliere punti preziosi. Ad aprire il programma della giornata sarà l’Under 14, impegnata in casa contro l’Empoli. Il match è in programma alle ore 11 e vedrà i giovani amaranto confrontarsi con una delle realtà più importanti del panorama giovanile nazionale.

Di seguito il programma delle gare:

UNDER 17

Domenica 18 ottobre

Arezzo – Ascoli, ore 16

UNDER 16

Domenica 18 ottobre

Frosinone – Arezzo, ore 16

UNDER 15

Domenica 18 ottobre

Frosinone – Arezzo, ore 13:30

UNDER 14

Domenica 18 ottobre

Arezzo – Empoli, ore 11