Gli impegni del settore giovanile: weekend 17-18 ottobre 2026

Nuovo weekend di impegni per le giovanili della Pianese. Turno di riposo per la Primavera 4, che osserverà le sue avversarie scendere in campo godendosi intanto la vetta della classifica conquistata dopo quattro giornate. Impegni casalinghi invece per Under 17 e Under 15, che ospitano i pari età del Pineto:
PRIMAVERA 4: riposo
UNDER 15: Pianese-Pineto (6ª giornata), domenica 18 ottobre 2026 ore 12:00, stadio Comunale di San Lorenzo Nuovo (VT)
UNDER 17: Pianese-Pineto (6ª giornata), domenica 18 ottobre 2026 ore 15:00, stadio Comunale di San Lorenzo Nuovo (VT)
(Ufficio Stampa US Pianese)
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