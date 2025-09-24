Coppa Italia Frecciarossa, verso Genoa-Empoli: il racconto dei precedenti in casa rossoblu

Sono 40 i precedenti tra Genoa e Empoli, che domani si ritroveranno di fronte al Ferraris alle ore 18.30 per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa. Il bilancio vede 10 successi azzurri, 15 pareggi e 15 vittorie liguri; parlando delle sole gare giocate in Liguria, 19, sono sette i successi genoani, nove i pareggi e tre le affermazioni azzurre.
Il primo precedente genovese risale al 9 maggio 1970, girone B di serie C, con il Genoa che vinse 1-0 grazie alle rete di Cini. La sfida successiva è quella del campionato 1984-85, in Serie B, con Cinello che rispose al vantaggio genoano di Peeters firmando l’1-1. Un anno più tardi ancora pareggio, stavolta 2-2, (Policano e Butti i marcatori del Genoa, Cecconi e Casaroli per gli azzurri); nuova gara nella stagione 1988-89 e ancora 2-2, con Vignola e Baiano che risposero alla doppietta di Quaggiotto.
Si arriva così agli anni Novanta, ancora Serie B, con il Genoa che superò 3-1 gli azzurri nel torneo 1996-97 (stagione conclusa comunque con la promozione in A della formazione di Spalletti) con la doppietta di Pisano e il gol di Goossens (di Amoroso la rete azzurra). Doppia sfida nella stagione 1999-00: a settembre in Coppa Italia affermazione del Genoa per 5-1 (Moscardi, Mutarelli, Atzeni, Franceschini e Carparelli i marcatori genoani, di Tarantino il gol della bandiera azzurra) rossoblu che si si imposero anche in campionato per 3-1 con le reti di Carparelli (doppietta) e Manfredini, con Saudati a firmare il gol dell’Empoli.
Arriviamo alla prima vittoria azzurra a Marassi: stagione 2000-01, la doppietta di Di Natale rende vano il gol rossoblu di Carparelli e dà il successo alla squadra di Baldini. Nuova sfida un anno più tardi, chiusa sul 3-3, con l’Empoli che rimontò la tripletta di Francioso con la doppietta di Maccarone e il gol di Rocchi. Ultima sfida in B tra le due squadre che arriva nel torneo 2004-05 (in quella stagione l’Empoli di Somma conquistò la promozione in A), con il Genoa che si impose 3-2 (Milito, Tedesco e Zanini resero inutile la doppietta di Ighli Vannucchi).
La seconda vittoria azzurra a Marassi arriva nel dicembre del 2006: ottavi di finale di Coppa Italia, Pozzi dà il successo alla formazione di Cagni e permette agli azzurri di accedere ai quarti di finale. Nell’aprile del 2008 la prima sfida in Serie A e un nuovo (l’ultimo) successo azzurro, con la rete di Abate a decidere la sfida successo purtroppo inutile, che non impedì agli azzurri di retrocedere in B.
Arriviamo alle ultime sfide, tutte nella massima serie: nel torneo 2014-15, l’Empoli di Sarri pareggiò 1-1, con Tonelli a rispondere alla rete di Bertolacci; successo genoano un anno più tardi firmato Rigoni, 0-0 nella sfida del campionato 2016-17 e vittoria Genoa nella sfida giocata nell’agosto del 2018, per 2-1 con le reti di Piatek e Kouame prima di quella azzurra di Mraz. Infine, nel febbraio del 2022, 0-0 tra Genoa e Empoli; a dicembre del 2023, 1-1 con Cancellieri a rispondere al vantaggio rossoblu di Malinovskyi e lo scorso marzo 1-1 con Grassi prima dell’autorete di Silvestri.
Ecco nel dettaglio tutte le sfide giocate a Genova tra rossoblu e azzurri
1970/71 Serie C Genoa-Empoli 1-0
1984/85 Serie B Genoa-Empoli 1-1
1985/86 Serie B Genoa-Empoli 2-2
1988/89 Serie B Genoa-Empoli 2-2
1996/97 Serie B Genoa-Empoli 3-1
1999/00 Serie B Genoa-Empoli 3-1
1999/00 Coppa Italia Genoa-Empoli 5-1
2000/01 Serie B Genoa-Empoli 1-2
2001/02 Serie B Genoa-Empoli 3-3
2004/05 Serie B Genoa-Empoli 3-2
2006/07 Coppa Italia Genoa-Empoli 0-1
2007/08 Serie A Genoa-Empoli 0-1
2014/15 Serie A Genoa-Empoli 1-1
2015/16 Serie A Genoa-Empoli 1-0
2016/17 Serie A Genoa-Empoli 0-0
2018/19 Serie A Genoa-Empoli 2-1
2021/22 Serie A Genoa-Empoli 0-0
2023/24 Serie A Genoa-Empoli 1-1
2024/25 Serie A Genoa-Empoli 1-1
