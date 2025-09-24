Coppa Italia Frecciarossa, verso Genoa-Empoli: il racconto dei precedenti in casa rossoblu

Sono 40 i precedenti tra Genoa e Empoli, che domani si ritroveranno di fronte al Ferraris alle ore 18.30 per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa. Il bilancio vede 10 successi azzurri, 15 pareggi e 15 vittorie liguri; parlando delle sole gare giocate in Liguria, 19, sono sette i successi genoani, nove i pareggi e tre le affermazioni azzurre.