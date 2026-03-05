Pianese attesa dal terzo impegno in una settimana, domenica arriva il Pineto

I bianconeri sono tornati subito ad allenarsi in vista dell’impegno casalingo di domenica

Un ultimo sforzo prima del rush finale di campionato. La Pianese è tornata subito in campo dopo il bel pareggio conquistato ieri a Ravenna, al termine di una partita in cui le zebrette hanno mostrato grande carattere per portare a casa il quinto risultato utile consecutivo, perché nel weekend si riprende a giocare. Domenica 8 marzo, infatti, le zebrette saranno attese dalla sfida casalinga contro il Pineto (stadio Comunale di Piancastagnaio, ore 14:30), che chiuderà il mini ciclo di tre partite in una settimana prima del turno di riposo che costringerà la formazione di Birindelli a guardare le altre giocare. Oggi pomeriggio i bianconeri hanno svolto una seduta di scarico per recuperare al meglio dalle fatiche di questi giorni, ma con lo sguardo già rivolto all’avversario. Previste sedute pomeridiane anche domani e sabato, giorno di rifinitura.

(Ufficio Stampa US Pianese)

