Sono stati resi noti gli arbitri delle gare valide per la
ventesima
giornata del Campionato di Serie BKT 2025/26.
Kevin Bonacina di Bergamo l’arbitro di Empoli-Südtirol, gara in programma sabato 17 gennaio alle ore 15.00 al Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli. Marco Scatragli di Arezzo e Federico Fontani di Siena gli assistenti; Mattia Nigro di Prato il Iv uomo; Marco Monaldi di Macerata il Var e Giacomo Paganessi di Bergamo l’Avar.
Bonacina ha diretto 32 gare in Serie B, 4 in questa stagione. Un solo precedente con gli azzurri, la sconfitta casalinga 1-0 col Torino del dicembre del 2024. Tre i confronti col
Südtirol
, con bilancio di perfetto equilibrio di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
