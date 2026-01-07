Posted on by

Report medico su Gabriele Indragoli ed Edoardo Saporiti

Empoli Football Club comunica che gli esami strumentali eseguiti sui calciatori Gabriele Indragoli ed Edoardo Saporiti hanno evidenziato, per il primo, una lesione di medio-basso grado al muscolo ileopsoas destro e, per il secondo, una lesione capsulo-legamentosa alla caviglia destra.

Entrambi i calciatori hanno già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff medico azzurro, con i tempi di recupero che saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico.

