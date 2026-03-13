Due giovani del Seravezza agli ottavi con l’UYSS New York

Fra i partecipanti alla 76ª Viareggio Cup, il calcio locale non è rappresentato solo dai ragazzi bianconeri del Viareggio allenati da Luigi Troiso: infatti, due ragazzi del Seravezza, entrambi classe 2009, sono in prestito all’Uyss New York: si tratta di Carlo Alberto Giannini, versiliese doc (il nonno materno è Enrico Galleni, conosciuto come il “Ferguson della Versilia”) e Thomas Casolare, originario di Massa. I due ragazzi si sono ben comportati e con i compagni di squadra statunitensi hanno conquistato l’accesso agli ottavi di finale, al termine della combattutissima sfida contro il Signa, disputata allo stadio “Bresciani” di Viareggio, vinta per 2-1 in rimonta. Sia Giannini che Casolari abitualmente giocano nel campionato regionale Allievi Élite, dimostrando di avere le carte in regola per crescere ancora e guardare con ottimismo ai futuri impegni sia alla Viareggio Cup che, una volta rientrati a Seravezza, al campionato.

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