Autografi, sorrisi e anche qualche coro intonato dai piccolissimi sostenitori bianconeri

Mattinata speciale per tutti i bambini di Piancastagnaio, che ieri hanno ricevuto la visita di una delegazione della Pianese nelle loro scuole. Alcuni calciatori delle zebrette, accompagnati dal mister e da alcuni rappresentanti della dirigenza, hanno infatti incontrato gli alunni della scuola media Anna Frank e della scuola primaria Pasquale Mazzi.

L’incontro si è trasformato in un momento di festa e curiosità per i più piccoli, che hanno potuto conoscere da vicino i giocatori bianconeri, rivolgere loro domande e scambiare qualche battuta con i propri idoli sportivi.

Non sono mancati autografi, foto ricordo e piccoli gadget: i calciatori hanno distribuito ai bambini alcune copie dell’album dei calciatori Panini e penne della Pianese, accolte con grande entusiasmo dagli studenti.

La mattinata si è conclusa tra sorrisi e applausi e anche qualche coro intonato dai giovani tifosi, felici di aver trascorso qualche momento insieme ai protagonisti della squadra amiatina.

La società ha voluto ringraziare ancora una volta gli istituti scolastici, i dirigenti, gli insegnanti e tutti i bambini per la disponibilità e l’entusiasmo dimostrato, sottolineando come iniziative di questo tipo vogliano rafforzare il legame tra la Pianese e il territorio e avvicinare i più piccoli al mondo del calcio.

Alla mattinata erano presenti i calciatori Marco Bertini, Luca Fabrizi, Claudio Martey e Christian Sussi, insieme al mister Alessandro Birindelli, al direttore sportivo Francesco Cangi, al responsabile del settore giovanile Mauro Bicocchi, al responsabile marketing Simone Fantozzi e all’ufficio stampa composto da Jacopo Fanetti ed Emanuele Giorgi.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo La Pianese nelle scuole di Piancastagnaio: le zebrette incontrano i tifosi più piccoli proviene da U.S. Pianese.