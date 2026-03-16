Posted on by

Fiorentina, la vittoria numero 200 nella storia del Torneo di Viareggio

Era il 24 febbraio 1949, quando al campo (non ancora stadio) del Pini, la Fiorentina disputò la sua prima partita nel Torneo di Viareggio-Coppa Carnevale: finì con una vendemmiata di reti, 8-0 contro la Lucchese. Il primo gol venne messo a segno da Vittorio Ercoli, in prestito dall’Empoli. Nel tabellino figurano Mariani, Cantini, Torrini, Biagioli e, come Ercoli, autore di una doppietta, un futuro azzurro e campione d’Italia con la squadra nel 1955/56, Sergio Cervato, primo giocatore passato dal torneo a finire in Nazionale.

Fin qui, la memoria: poi c’è la storia. Di questi giorni. Nella terza partita del turno eliminatorio, la Fiorentina ha sconfitto l’One Touch per 1-0 con un gol siglato da Samuel Beldenti. Per i viola è stata la vittoria numero 200 al Torneo di Viareggio. E presto, se la Fiorentina andrà avanti ci potranno essere spunti per altre cifre “tonde”.

L’articolo Fiorentina, la vittoria numero 200 nella storia del Torneo di Viareggio proviene da Viareggio Cup.