Era il 24 febbraio 1949, quando al campo (non ancora stadio) del Pini, la Fiorentina disputò la sua prima partita nel Torneo di Viareggio-Coppa Carnevale: finì con una vendemmiata di reti, 8-0 contro la Lucchese. Il primo gol venne messo a segno da Vittorio Ercoli, in prestito dall’Empoli. Nel tabellino figurano Mariani, Cantini, Torrini, Biagioli e, come Ercoli, autore di una doppietta, un futuro azzurro e campione d’Italia con la squadra nel 1955/56, Sergio Cervato, primo giocatore passato dal torneo a finire in Nazionale.

Fin qui, la memoria: poi c’è la storia. Di questi giorni. Nella terza partita del turno eliminatorio, la Fiorentina ha sconfitto l’One Touch per 1-0 con un gol siglato da Samuel Beldenti. Per i viola è stata la vittoria numero 200 al Torneo di Viareggio. E presto, se la Fiorentina andrà avanti ci potranno essere spunti per altre cifre “tonde”.

L’articolo Fiorentina, la vittoria numero 200 nella storia del Torneo di Viareggio proviene da Viareggio Cup.