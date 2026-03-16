La Pistoiese alla Viareggio Cup (e un incontro indimenticabile)

Il ritorno della Pistoiese alla Viareggio Cup – proprio nella stagione in cui l’Olandesina ha vinto la Coppa Italia di serie D – è stato caratterizzato anche da un incontro amarcord con un personaggio, diciamo pure un Mito, del calcio mondiale come Marcello Lippi in occasione della sfida che i baby arancioni hanno disputato sul sintetico del Marco Polo Sports Center.

L’incontro con Lippi è stato anche foriero di un amarcord speciale, visto che il ct campione del mondo ha disputato la sua ultima stagione da calciatore con la maglia della Pistoiese nel campionato di serie A 1980/81, diventando negli anni successivi agli albori della sua prestigiosa carriera da tecnico, allenatore degli orange.

(Nella foto, Marcello Lippi con l’amministratore delegato del club Fabio Fondatori e Gabriele Matteoni del bagno Cesare di Forte dei Marmi, sponsor della formazione Juniores arancione per quanto riguarda la Viareggio Cup)

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