I risultati della 3ª giornata del gruppo A (LIVE)

FASE A GIRONI
VENERDÌ 13 MARZO 2026
Girone 1
GENOA-AS POLICE FOOTBALL 1-0
Reti: 6′ pt. Ganduglia (G).
(arbitro Fousfos di Albenga)
Genova / Campo Sportivo “Begato 9” (ore 15)
MAVLON-VLLAZNIA 1-0
Reti: 3′ pt. Muhammad (M).
(arbitro Righetti di Genova)
Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 15)
Girone 2
FIORENTINA-ONE TOUCH
Reti:
(arbitro Forni di Valdarno)
Bagno a Ripoli (FI) / Centro sportivo “Viola Park” (ore 15)
VIS PESARO-VIAREGGIO 2-0
Reti: 22′ pt. Tosi (Vis), 35′ Genovese (Vis).
(arbitro Incontrera di Livorno)
Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 15)
Girone 3
SASSUOLO-LUCCHESE 1-1
Reti: 2′ pt. Volante (S), 27′ Ragghianti (L).
(arbitro Ferri di Bologna)
Sassuolo (MO) / Centro Sportivo “Mapei Football Center” (ore 15)
SIGNA-UYSS NEW YORK 1-0
Reti: 31′ pt. Coppola (S).
(arbitro Sansossio di Pontedera)
Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 15)
