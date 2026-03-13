La Pianese riabbraccia Easton Ongaro, l’attaccante canadese: “Mi sento bene, pronto ad aiutare la squadra”

Il calciatore classe 1998: “Avere l’opportunità di giocare significa molto per me. Davvero grato di far parte di questo club”

“Adesso sto molto bene. Sono felice di essere tornato e di poter ricominciare a giocare”. A parlare è Easton Ongaro, attaccante della Pianese, che dopo un lungo stop che lo ha tenuto lontano dai campi per circa quattro mesi è adesso tornato a calcare il terreno di gioco. L’infortunio è ormai alle spalle e l’attaccante canadese ha ricominciato a collezionare minuti nelle sfide con Ravenna e Pineto. “Dal punto di vista fisico la mia condizione sta migliorando – prosegue il numero 9 –. Anche la squadra sta attraversando un ottimo momento e guardiamo con fiducia alle ultime partite della stagione, sperando di arrivare ai playoff nel miglior modo possibile. Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti finora”.

“Penso che questa squadra abbia superato le aspettative in questa stagione, probabilmente per tutti – ha aggiunto il classe ’98 –. Giochiamo con libertà, fiducia e senza troppa pressione, ed è questo l’approccio giusto per affrontare le partite. Tutti sono molto contenti di ciò che abbiamo fatto finora e vogliamo continuare nella stessa direzione”. “È stato un periodo lungo, con tanto dolore e molte difficoltà quotidiane. Essere tornato, sentirmi bene ed essere completamente recuperato è una sensazione davvero bellissima per me. Sono felice di poter rientrare nel gruppo e di aiutare la squadra in qualsiasi modo possibile. Tornare in campo è una sensazione straordinaria”, ha proseguito il centravanti bianconero.

“Il club è stato fantastico durante tutto questo periodo, dall’inizio alla fine dell’infortunio. Mi hanno dato tutto ciò di cui avevo bisogno per tornare in campo. Anche il gruppo è stato molto accogliente quando sono rientrato qui dopo essere stato per un periodo a casa, in Canada. È davvero un ambiente straordinario – ha infine concluso il nativo di Edmonton, in Alberta –. Ora avere di nuovo l’opportunità di giocare e aiutare la squadra, sia per pochi minuti sia dall’inizio della partita, significa molto per me. Sono davvero grato di far parte di un club così”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

