I venti di guerra condizionano la 76ª Viareggio Cup

I venti di guerra che pericolosamente stanno turbando il vivere quotidiano in tutto il mondo, ma in particolar modo nel Medio Oriente, si abbattono anche sulla 76ª Viareggio Cup.

Per problemi legati alla concessione dei visti di uscita dai rispettivi Paesi, quattro squadre — le nigeriane Rangers Enugu, Nexus Soccer Academy e Rbm Sports, oltre alla ghanese Koforidua — non potranno partecipare al torneo, al via lunedì 9 marzo.

Il comitato organizzatore ha comunque provveduto a sostituirle inserendo tre formazioni italiane: la Vis Pesaro, inserita nel girone 2 con Fiorentina, Viareggio e One Touch; la Lucchese, nel girone 3 insieme a Sassuolo e Uyss New York (raggruppamento composto da tre squadre); e la Pistoiese, che giocherà nel girone 5 con Spezia, Magic Stars e Westchester United.

