Al Comunale arriva il Livorno, Birindelli: “Vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi”

Dare continuità al successo esterno di Perugia e provare al tempo stesso a centrare il primo successo tra le mura amiche. Sono queste le premesse con cui la Pianese si presenta all’impegno di domani contro il Livorno, che verrà al Comunale per l’anticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. Quello che arbitrerà il signor Bruno Spina della sezione di Barletta, affiancato da Gregorio Maria Galieni di Ascoli Piceno e Valeria Spizuoco di Cagliari, sarà il sesto incontro in gara ufficiale tra le due squadre nelle ultime quattro stagioni. Il quarto ufficiale designato è Edoardo Manedo Mazzoni di Prato, l’operatore FVS è invece Federico Linari di Firenze.

A presentare l’incontro, nella consueta conferenza stampa della vigilia, è stato mister Alessandro Birindelli, che proprio dal successo nel capoluogo umbro ha incentrato l’inizio della sua analisi. “La vittoria di Perugia è stata importante al di là della prestazione, perché venivamo da una grande prova contro l’Arezzo in cui il risultato finale era stato un po’ condizionato dagli episodi. Il rischio – spiega Birindelli – era che questo influisse negativamente sul morale dei ragazzi in vista di una partita contro una squadra che ha a disposizione un organico di alto livello. A loro avevo detto di stare tranquilli, perché quando c’è la prestazione il risultato è una conseguenza. Rivedendo le immagini della partita con l’Arezzo e ragionando su quello che avevamo fatto sul campo, la squadra ha preso ancora più convinzione dell’importanza che rivestiva la tappa di Perugia per il nostro cammino. E la vittoria che ne è scaturita è importante per la società e per tutti noi perché ci dà la possibilità di concludere questo ciclo impegnativo con ancora più slancio”.

Il mister bianconero tiene alta la guardia sul prossimo avversario. Il Livorno arriva infatti all’appuntamento di domani dopo aver collezionato quattro punti nelle ultime due gare: “Sappiamo – sottolinea Birindelli – che sarà una partita impegnativa. Se è vero che aveva attraversato alcune difficoltà, nelle ultime due uscite in trasferta contro il Bra e in casa col Campobasso ha centrato due risultati utili. In quest’ultima partita, a mio avviso, il Livorno meritava anche la vittoria, perché oltre ad aver avuto diverse occasioni, anche sotto porta, ha fatto complessivamente molto bene. Verranno quindi qua per fare la partita e dare continuità ai risultati. Così come noi, perché giochiamo davanti ai nostri tifosi e ancora ci manca questo segno positivo per quanto riguarda le partite casalinghe. Ci piacerebbe condividere questa gioia insieme a loro”. “Il nostro focus – rimarca l’allenatore delle zebrette – deve essere sempre lo stesso in ogni partita. Può cambiare un piano tattico in base agli avversari, ma gli ingredienti per affrontare le partite sono sempre gli stessi: equilibrio, coraggio, sacrificio, determinazione e anche un pizzico di fortuna. La praticità e il fatto di essere sempre organizzati anche nei momenti di sofferenza sono componenti fondamentali per arrivare all’obiettivo. Sono convinto che, se scendiamo in campo come abbiamo fatto le ultime partite, mantenendo questo spirito di aiutarsi anche nelle difficoltà, potremo dire la nostra”, conclude il tecnico.

