L’US Pianese informa che sono disponibili i biglietti per il settore ospiti dello stadio “Sandro Cabassi” di Carpi, in vista della 21ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, che metterà di fronte Carpi e Pianese. La partita è in programma domenica 11 gennaio 2026, con calcio d’inizio alle ore 14:30.
I tagliandi per il settore Tribuna Ospiti possono essere acquistati:
– Online sul sito di VivaTicket
– Nei punti vendita autorizzati VivaTicket
Di seguito il costo dei tagliandi:
Intero: € 15,00 esclusi costi di prevendita
Ridotto: € 13,00 esclusi costi di prevendita, per:
– Donne
– Over 65
– Under 18
Ingresso gratuito per Under 14, previa richiesta via mail all’indirizzo biglietteria@carpicalcio.it, allegando:
– Documento dell’adulto accompagnatore
– Documento dell’Under 14
La vendita dei biglietti sarà disponibile fino alle ore 19:00 di sabato 10 gennaio 2026. La società ricorda inoltre che non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno della partita.
(Ufficio Stampa US Pianese)
L’articolo Carpi-Pianese, biglietti in vendita proviene da U.S. Pianese.