Carpi-Pianese, biglietti in vendita

L’US Pianese informa che sono disponibili i biglietti per il settore ospiti dello stadio “Sandro Cabassi” di Carpi, in vista della 21ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, che metterà di fronte Carpi e Pianese. La partita è in programma domenica 11 gennaio 2026, con calcio d’inizio alle ore 14:30.

I tagliandi per il settore Tribuna Ospiti possono essere acquistati:

– Online sul sito di VivaTicket

– ⁠Nei punti vendita autorizzati VivaTicket

Di seguito il costo dei tagliandi:

Intero: € 15,00 esclusi costi di prevendita

Ridotto: € 13,00 esclusi costi di prevendita, per:

– Donne

– Over 65

– Under 18

Ingresso gratuito per Under 14, previa richiesta via mail all’indirizzo biglietteria@carpicalcio.it, allegando:

– Documento dell’adulto accompagnatore

– Documento dell’Under 14

La vendita dei biglietti sarà disponibile fino alle ore 19:00 di sabato 10 gennaio 2026. La società ricorda inoltre che non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno della partita.

(Ufficio Stampa US Pianese)

