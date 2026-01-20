Interrotto l’accordo di prestito per il portiere classe 2004 con l’Atalanta
L’US Pianese comunica di aver interrotto anticipatamente l’accordo di prestito di Tommaso Bertini con l’Atalanta. La società desidera ringraziare Tommaso per la professionalità e la serietà dimostrate quotidianamente. A lui vanno i migliori auguri da parte di tutto il club per il prosieguo della carriera sportiva e per il futuro personale.
(Ufficio Stampa US Pianese)
L’articolo La Pianese saluta Tommaso Bertini: il portiere fa rientro all’Atalanta proviene da U.S. Pianese.