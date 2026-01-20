Sambenedettese-Pianese, biglietti in vendita

L’US Pianese informa che sono disponibili i biglietti per il settore ospiti dello stadio “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto, in vista della 23ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, che metterà di fronte Sambenedettese e Pianese. La partita è in programma sabato 24 gennaio 2026, con calcio d’inizio alle ore 17:30.

I tagliandi per il settore Curva Sud possono essere acquistati:

– Online sul sito di VivaTicket

– ⁠Nei punti vendita autorizzati VivaTicket

Di seguito il costo dei tagliandi:

Intero: € 11,00 + diritti di prevendita

Ridotto: € 8,50 + diritti di prevendita

Under 12: € 2,00 + diritti di prevendita

La tariffa ridotto è riservata a:

– Donne

– Over 65

– Under 18

– Disabili 74-99%

La tariffa Under 12 è acquistabile esclusivamente presso i punti vendita Vivaticket.

La vendita dei biglietti sarà disponibile fino alle ore 19:00 di venerdì 23 gennaio 2026. La società ricorda inoltre che non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno della partita.

(Ufficio Stampa US Pianese)

