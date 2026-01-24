Una Pianese superlativa espugna il Riviera: 0-2 alla Sambenedettese

I bianconeri espugnano San Benedetto del Tronto e si regalano una serata di festeggiamenti

SAMBENEDETTESE (3-4-2-1): Orsini; Lepri, Dalmazzi, Pezzola; Zini (48’ st Marranzino), Candellori, Piccoli, Tosi (34’ st Konate); Stoppa (17’ st Toure), Parigini (1’ st Bongelli); Eusepi (34’ st Lonardo). A disposizione: Cultraro, Ponzanetti, Chelli, Lulli, Zoboletti, Chiatante. Allenatore: D’Alesio.

PIANESE (3-4-2-1): Filippis; Amey, Gorelli, Chesti; Sussi, Proietto (53’ st Simeoni), Bertini, Martey (39’ st Coccia); Sodero (21’ st Peli), Tirelli (21’ st Bellini); Fabrizi (39’ st Colombo). A disposizione: Nespola, Reali, Balde, Ercolani, Nicastro. Allenatore: Birindelli.

ARBITRO: Francesco Aloise di Voghera (D’Ascanio – Cardinali; IV ufficiale: Nicolò Dorillo di Torino; Operatore FVS: Laura Gasparini di Cesena)

MARCATORI: 29’ st Fabrizi (P), 51’ st Sussi (P)

AMMONITI: Sodero, Candellori, Zini

ESPULSO: Lepri

NOTE: spettatori 4.628 (ospiti 11). Recupero: 1’, 8’. Angoli: 3-5.

Una Pianese coraggiosa e padrona del campo espugna il “Riviera delle Palme”, firmando una vittoria di peso contro la Sambenedettese e centrando il nono risultato utile consecutivo. Le zebrette giocano con autorità e personalità, comandando la gara dall’inizio alla fine e legittimando il successo con una prestazione di grande spessore, soprattutto sul piano del gioco e dell’intensità. A sbloccare la gara è ancora Fabrizi, al suo secondo gol consecutivo, che replica il gol dell’andata, mentre il punto esclamativo lo mette Sussi con un destro chirurgico in contropiede. Una vittoria che lancia le zebrette a quota 31 in classifica e regala a tutto l’ambiente bianconero ancora più slancio verso il finale di stagione.

Pianese in attacco dopo trenta secondi: Martey da sinistra crossa alla ricerca di Fabrizi, che di testa schiaccia verso lo specchio ma Orsini blocca. Zebrette propositive anche al 6’, sempre con Fabrizi che si smarca sulla destra e poi crossa al centro verso Sussi, anticipato all’ultimo momento da un giocatore rossoblu. Altra grande chance di marca bianconera al 15’: Bertini si incarica di un calcio di punizione dalla sinistra, che sfiora la parte alta della traversa dopo aver visto sporcata la sua traiettoria da una deviazione. Le zebrette continuano a spingere e al 18’ Sussi recupera palla sulla trequarti, avanza di qualche metro e mette in mezzo verso Fabrizi, che controlla bene ma poi non trova il tempo per calciare. Passano i minuti e la formazione di mister Birindelli continua a tenere il predominio del gioco: al 32’ Chesti appoggia al limite per Bertini, che allarga verso Sussi, il numero 19 va al cross che viene deviato in angolo. Sul successivo corner ci provano sia Gorelli che Sodero, ma la difesa rossoblu riesce a ribattere entrambe le conclusioni. Passano tre giri di lancette e Sodero ci riprova incuneandosi in area e cercando un traversone per Tirelli, anticipato però da Dalmazzi, poi al 38’ è la volta di Sussi, che spinge a tutto gas e arriva sul fondo, ma sul suo suggerimento dalla destra è ancora attenta la difesa sambenedettese. L’occasione più clamorosa di marca bianconera arriva però al 41’: da una punizione calciata col contagiri da Bertini dal lato sinistro Gorelli sbuca sul primo palo spizzando la sfera che arriva sui piedi di Martey, che però viene disturbato al momento del tiro. Nell’unico minuto di recupero concesso dal direttore di gara, la Pianese crea i presupposti per incanalare ancora di più la partita sui suoi binari: Amey rinvia alla ricerca di Tirelli, che viene affossato da Lepri al limite. Aloise assegna inizialmente un fallo del numero 21, ma dopo la revisione all’FVS richiesta dalla panchina bianconera torna sui suoi passi espellendo il difensore della Samb per la chiara occasione da rete. La punizione seguente calciata da Bertini termina di poco alta, e la prima frazione si conclude a reti bianche.

I bianconeri ripartono forte anche nella ripresa: dopo due minuti Sodero innesca la corsa di Sussi, che dopo aver avanzato qualche metro premia l’inserimento di Amey, il cui tiro è respinto da Pezzola. Al 5’ lunga azione corale che porta al tiro Tirelli dal limite dell’area, Orsini però blocca a terra. La Samb prova a rispondere da corner con l’incornata di Dalmazzi, bloccata da Filippis. Sul ribaltamento di fronte Tirelli innesca Martey, che da buona posizione calcia trovando ancora il riflesso di Orsini. Azione personale di Bertini al 9’, che dopo aver saltato un paio di uomini si presenta dai venti metri calciando col destro, il suo tiro termina di poco a lato. Il pressing bianconero prosegue e al 16’ Martey arriva nuovamente sul fondo, appoggia a rimorchio per Fabrizi che vede murata la sua conclusione. Un minuto dopo Sodero imbuca sempre per Fabrizi, il quale non aggancia per poco. Al 29’ gli sforzi delle zebrette vengono però premiati: i neo entrati Bellini e Peli dialogano, il numero 7 va al cross verso Fabrizi che controlla bene la sfera e col destro fulmina Orsini, la cui deviazione non basta ad evitare il vantaggio bianconero. La Sambenedettese prova la risposta da corner qualche minuto più tardi, ma Gorelli e compagni si fanno trovare pronti. Nei minuti successivi le zebrette cercano di controllare la gara e al momento opportuno chiudono la contesa, grazie a Sussi che sigla il suo primo gol in maglia Pianese trovando l’angolino dai 25 metri. Termina così, con un trionfo bianconero.

