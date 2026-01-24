Il post partita di Sambenedettese-Pianese, Birindelli: “La ricetta è sempre la stessa, il lavoro quotidiano paga”

A commentare lo 0-2 è intervenuto anche Christian Sussi, autore dell’eurogol che ha chiuso la sfida

Una prestazione maiuscola ha portato la Pianese alla vittoria e al nono risultato utile consecutivo questa sera al “Riviera Delle Palme” di San Benedetto del Tronto, contro una Sambenedettese che ci ha creduto fino al triplice fischio. Nel post partita, come di consueto, non si è sottratto alla sala stampa mister Alessandro Birindelli, che ha commentato così lo 0-2 maturato questa sera: “La ricetta è quella che ripeto sempre ai ragazzi: il lavoro quotidiano paga. I risultati fanno crescere la fiducia, l’entusiasmo e l’autostima, e questo ha facilitato il miglioramento dei singoli e soprattutto della squadra”.

“Ringrazio anche pubblicamente mister D’Alesio, che è venuto nello spogliatoio a farmi i complimenti: ci siamo scambiati due o tre battute e gli auguro di ritrovare un cammino che porti la Sambenedettese dove merita – ha detto il tecnico parlando degli avversari –. A livello individuale è una squadra importante e una battuta d’arresto ci può stare. Dal canto nostro abbiamo approcciato la partita in maniera molto positiva. Conoscevamo la loro forza offensiva, soprattutto fisica, e ci siamo preparati di conseguenza. Siamo stati bravi sulle seconde palle, nel recupero e nelle ripartenze negli spazi, anche se in alcune situazioni potevamo fare meglio: è un aspetto su cui lavoriamo e sappiamo di dover migliorare. Dal punto di vista difensivo, questi ragazzi hanno capito l’importanza di essere un blocco compatto senza palla, aiutandosi tutti: questo è un fattore determinante”.

A commentare la gara è intervenuto anche l’autore della rete del 2-0, Christian Sussi. “Siamo molto contenti della prestazione e di come abbiamo gestito la gara, perché non era semplice – ha detto il numero 19 bianconero –. Anche rimanendo in superiorità numerica, bisognava continuare a fare quello che avevamo preparato e credo che ci siamo riusciti. Sono ovviamente felice per il gol: lo dedico alla mia famiglia, alla mia ragazza che mi sopporta tutti i giorni, a tutti quelli che fanno parte della Pianese e ai tifosi che ci seguono ovunque andiamo”. “Se è stata la miglior prestazione della stagione? Secondo me, dall’inizio dell’anno, sono davvero poche le partite che abbiamo sbagliato, sia per atteggiamento sia per modo di giocare. Prepariamo le gare in questo modo e quasi mai sbagliamo l’approccio, dall’inizio fino alla fine. I nove risultati utili consecutivi e i 31 punti in classifica sono importanti, ma noi pensiamo partita dopo partita e cerchiamo sempre di dare il massimo. Se continuiamo a lavorare come stiamo facendo, i risultati arrivano e potremo toglierci grandi soddisfazioni” ha concluso l’esterno.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Il post partita di Sambenedettese-Pianese, Birindelli: “La ricetta è sempre la stessa, il lavoro quotidiano paga” proviene da U.S. Pianese.