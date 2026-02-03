L’US Pianese informa che sono disponibili i biglietti per il settore ospiti dello stadio “Città di Arezzo” di Arezzo, in vista della 25ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, che metterà di fronte Arezzo e Pianese. La partita è in programma domenica 8 febbraio 2026, con calcio d’inizio alle ore 17:30.

I tagliandi per il settore Curva Nord possono essere acquistati:

– Online sul sito di Ticketone (l’acquisto online comporta una maggiorazione sul prezzo legata alle commissioni bancarie)

– ⁠Nei punti vendita autorizzati Ticketone

Di seguito il costo dei tagliandi:

Intero: € 12,00

Ridotto: € 6,00

La tariffa ridotto è riservata ai ragazzi dai 6 ai 14 anni. I bambini sotto i 6 anni entrano gratuitamente (presentandosi senza il biglietto).

Per gli invalidi 100% l’ingresso è completamente gratuito. La richiesta deve essere corredata di nome, cognome, luogo e data di nascita, recapito telefonico, fotocopia del documento di identità sia del richiedente che dell’accompagnatore e certificazione medica del richiedente alla mail elisa.panichi@ssarezzo.it. Il titolo di accesso non potrà essere richiesto ed emesso il giorno della partita alla biglietteria principale dello stadio. Le richieste di accredito chiudono giovedì 5 febbraio 2026 alle 18.00, e quelle pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

La vendita dei biglietti sarà disponibile fino alle ore 19:00 di sabato 7 febbraio 2026. L’acquisto del settore Curva Sud non è consentito ai residenti nella provincia di Siena. La società ricorda inoltre che non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno della partita.

L’articolo Arezzo-Pianese, biglietti in vendita proviene da U.S. Pianese.