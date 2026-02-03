Il programma della formazione bianconera in vista della trasferta di domenica contro gli amaranto

Dopo due giorni di riposo la Pianese si è ritrovata questo pomeriggio al Comunale per riprendere le sedute in vista della trasferta di domenica prossima, 8 febbraio, ad Arezzo (stadio “Città di Arezzo”, ore 17:30), valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. La squadra, agli ordini di mister Alessandro Birindelli e del suo staff, ha ripreso la preparazione svolgendo una seduta di carattere atletico e iniziando a studiare il prossimo avversario, capolista del Girone B.

Il programma settimanale prevede delle sedute mattutine sia domani, quando la squadra effettuerà un lavoro in palestra e a seguire si radunerà in campo, che giovedì. Venerdì il gruppo bianconero lavorerà nel pomeriggio, mentre al mattino di sabato si terrà la consueta rifinitura prepartita che anticiperà la sfida contro la formazione aretina.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Riprendono gli allenamenti della Pianese, da oggi lo sguardo è rivolto all’impegno di Arezzo proviene da U.S. Pianese.