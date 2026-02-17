Pianese-Guidonia, biglietti in vendita

L’Us Pianese informa che i biglietti per la partita di venerdì prossimo, 20 febbraio 2026, in cui le zebrette affronteranno il Guidonia Montecelio nella 28ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26, saranno disponibili fino al giorno della gara, in programma alle ore 20:30. I tagliandi potranno essere acquistati in tutti i punti vendita Ciaotickets e online su Ciaotickets.com.
PREZZI:
* Tribuna d’onore = 30 euro + prevendita
* Tribuna = 15 euro + prevendita
* Tribuna ridotto Under 14 = 5 euro + prevendita
* Tribuna ridotto Under 18 = 10 euro + prevendita
* Tribuna ridotto Over 65 = 10 euro + prevendita
I biglietti per il settore ospiti saranno disponibili per l’acquisto fino alle ore 19:00 di giovedì 19 febbraio 2026, al prezzo di 15 euro più i diritti di prevendita.
