INFO BIGLIETTI: PONTEDERA-ASCOLI

È
aperta
la
vendita
dei
biglietti
per
assistere
alla
gara
Pontedera-Ascoli,
ventottesima
giornata
di
Serie
C
Sky
Wifi,
in
programma
domenica
22
febbraio,
ore
14:30,
allo
stadio
Ettore
Mannucci.
DOVE
ACQUISTARE
I
BIGLIETTI
I
tagliandi
per
assistere
all’incontro
sono
disponibili
sul
circuito
ETES
e
presso
le
seguenti
biglietterie:
•
Point
“Pontedera
Cuore
Granata”
(Piazza
Martiri
della
Libertà):
mercoledì
10-12;
giovedì
10-12
e
17-20;
venerdì
10-12:30
e
17-20;
sabato
10-12:30
e
17-20;
domenica
chiuso).
•
Biglietteria
Stadio,
aperta
solo
il
giorno
gara,
domenica,
dalle
12
fino
a
fine
primo
tempo.
PREZZI (intero
19-65
anni;
ridotto
per
donne,
14-18
anni
non
compiuti
e
over
66)
•
TRIBUNA
CENTRALE:
€30,00
solo
intero;
•
TRIBUNA
LATERALE:
€19,00
intero
–
€14
ridotto;
•
RETTILINEO
DI
TRIBUNA:
€14,00
intero
–
€11
ridotto;
•
GRADINATA
NORD:
€12,00
intero
–
€6,00
ridotto.
N.B.:
in
tutti
i
settori
escluso
Tribuna
Centrale
€1,00
per
fascia
5-14
anni
non
compiuti
se
accompagnati
da
un
adulto.
Da
0
a
5
anni
non
compiuti
se
accompagnati
ingresso
omaggio
in
tutti
i
settori.
N.B.:
in
caso
di
acquisto
il
giorno
della
partita
saranno
aggiunti
€2,00
di
prevendita.
SETTORE
OSPITI
E
ACCREDITI
STAMPA
•
SETTORE
OSPITI:
intero
€13,50
comprensivo
di
prevendita;
ridotto
€2
comprensivo
di
prevendita
per
fascia
5-14
anni
non
compiuti
se
accompagnati
da
adulto.
Da
0
a
5
anni
non
compiuti
se
accompagnati
ingresso
omaggio.
La
vendita
online
sarà
attiva
fino
alle
ore
19
di
sabato
21
febbraio.
Non
sarà
possibile
acquistare
biglietti
per
il
settore
ospiti
il
giorno
della
gara.
•
ACCREDITI
STAMPA:
ufficiostampa@uspontedera.it.
Ogni
richiesta
dovrà
pervenire
entro
e
non
oltre
le
ore
13
di
venerdì
20
febbraio.