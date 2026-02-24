Ricominciano le sedute, la Pianese si prepara ad un altro periodo intenso. Arriva la trasferta di Sestri Levante

Il programma della formazione bianconera in vista della sfida di domenica contro il Bra

Sono stati tre i giorni di riposo di cui la Pianese ha potuto beneficiare dopo un periodo davvero denso di impegni, che ha visto i bianconeri scendere in campo quattro volte nello spazio di tredici giorni. Pertanto, dopo il pareggio di venerdì scorso contro il Guidonia, che è valso il terzo risultato utile di fila, mister Birindelli ha permesso ai suoi ragazzi di tirare un po’ il fiato e recuperare quelle energie fisiche e mentali necessarie per concentrarsi al meglio sul rush finale di stagione. Si parte domenica 1 marzo da Sestri Levante, dove le zebrette andranno a far visita al Bra (stadio “Giuseppe Sivori”, ore 14:30) per l’impegno valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. La squadra ha ripreso questo pomeriggio le sedute di allenamento agli ordini del mister e del suo staff con una seduta prettamente atletica, con lo sguardo già rivolto al prossimo avversario.

Il gruppo bianconero effettuerà allenamenti pomeridiani anche nelle giornate di domani, giovedì e venerdì. Sabato mattina, invece, è programmata la rifinitura della vigilia, che anticiperà la partenza per la Liguria.

(Ufficio Stampa US Pianese)

