Il post partita di Bra-Pianese, Birindelli: “Risultato amaro ma ci portiamo a casa la prestazione”

Il tecnico bianconero: “Purtroppo, tra infortuni e carenze in alcuni ruoli, soprattutto nel reparto difensivo, siamo contati”

“C’è amarezza per come è arrivato il loro pareggio. Però dobbiamo anche essere soddisfatti, perché fare risultato a Bra contro una squadra organizzata, che nel secondo tempo ci ha messo in difficoltà, non è semplice”. È partito da qui mister Alessandro Birindelli, allenatore della Pianese, nella sua disamina della sfida andata in scena oggi a Sestri Levante, che ha visto le zebrette impattare 1-1 dopo aver condotto la gara fino al 95’.

“Purtroppo, tra infortuni e carenze in alcuni ruoli, soprattutto nel reparto difensivo, siamo contati – ha proseguito il tecnico –. Dobbiamo tenerci stretto questo punto, che al 15 marzo ci colloca in una posizione di classifica importante. A inizio stagione avremmo firmato per trovarci qui. Sappiamo che stiamo attraversando un momento in cui servono compattezza ed equilibrio e in cui bisogna portare a casa partite come questa. Il rammarico riguarda il risultato finale, perché nell’arco dei 90 minuti il pareggio può anche essere considerato giusto. Se ripenso alle tre o quattro ripartenze che abbiamo avuto, dovevamo essere più lucidi, così come nella gestione del possesso negli ultimi cinque o sei minuti. Invece, presi dalla voglia di chiudere la partita, siamo stati un po’ frenetici”.

“Adesso c’è bisogno di fare il punto della situazione, recuperare energie e ritrovare qualche giocatore che possa dare freschezza alla squadra. Dobbiamo essere bravi a gestire queste due partite prima della sosta – ha concluso Birindelli – senza fare drammi: resta un po’ di amaro in bocca, com’è normale, ma il calcio è anche questo. Ed è bello anche per questo”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

