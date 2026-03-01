Pianese beffata nel recupero. A Sestri Levante finisce 1-1 contro il Bra

A Sestri Levante va in scena un match combattuto, con i bianconeri che vedono sfumare la vittoria in pieno recupero che sarebbe stata meritata

BRA (3-5-2): Renzetti; De Santis, Fiordaliso (49’ st Pretato), Sganzerla; Maressa (41’ st Dimatteo), Lionetti, Tuzza (27’ st Leoncini), La Marca (27’ st Scapin), Milani (1’ st Capac); Baldini, Sinani. A disposizione: Franzini, Lia, Rottensteiner, Armstrong. Allenatore: Nisticò.

PIANESE (3-4-2-1): Filippis; Ercolani, Gorelli, Amey (36’ st Peli); Sussi, Bertini, Colombo (13’ st Proietto), Coccia (22’ pt Martey); Tirelli, Ianesi (13’ st Sodero); Fabrizi (36’ st Simeoni). A disposizione: Nespola, Reali, Balde, Peli, Simeoni, Ongaro, Bellini, Nicastro. Allenatore: Birindelli.

ARBITRO: Leonardo di Mario di Ciampino (Barcherini – Colazzo; IV ufficiale: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro; Operatore FVS: Simone Mino di La Spezia)

MARCATORI: 37’ pt Fabrizi (P), 50’ st Scapin (B)

AMMONITI: Fiordaliso, Proietto

NOTE: spettatori 106 (ospiti 12). Recupero: 2’, 5’. Angoli: 8-2.

La Pianese esce dal confronto con il Bra con un punto dopo aver visto sfumare la vittoria proprio nei secondi finali. Una vittoria che sarebbe stata meritata per la formazione di Birindelli, passata in vantaggio grazie a Fabrizi e capace di tenere in controllo la gara per tutta la contesa. Nell’ultimo minuto di recupero arriva però la beffa, per effetto della rete di Scapin: l’attaccante del Bra deposita in rete da posizione dubbia, ma la decisione non cambia neanche dopo la revisione FVS. Per i bianconeri non c’è nemmeno il tempo di rifiatare perché mercoledì ad attenderli ci sarà un’altra trasferta, quella di Ravenna.

A partire meglio sono i bianconeri con Colombo che dopo soli due minuti compie un break deciso a centrocampo portando la sfera per venti metri fino al limite dell’area, ma il suo tiro si spegne a lato di un soffio. Al 7’ ancora ad un passo dal gol le zebrette: Ianesi riceve la sfera poco fuori dai sedici metri e fa partire una parabola precisissima verso l’incrocio dei pali più lontano, ma Renzetti compie un miracolo sporcando il tiro sulla traversa. I padroni di casa tentano la risposta al 16’ con Baldini, che calcia forte da fuori area trovando una respinta della difesa amiatina. Tre minuti dopo Maressa tenta di innescare Sinani a centro area, ma l’attaccante del Bra non inquadra lo specchio. Il numero 11 braidese ha una chance anche al 25’, non centrando la porta neppure in questa circostanza. Al 31’ le zebrette orchestrano un bel contropiede avviato da Colombo che, arrivato sulla trequarti, serve Sussi lanciatosi a tutta velocità. L’esterno rientra sul destro e calcia, subendo però il rientro di un avversario che riesce a stoppare la sua conclusione. Ancora Pianese al 35’: Sussi da destra crossa teso al centro dell’area, Ianesi fa un velo a beneficio di un compagno ma né il neoentrato Martey né Fabrizi ci arrivano. È però il preludio al gol del vantaggio, perché al 37’ proprio l’attaccante bianconero è abile a centro area a intercettare la conclusione dal limite di Colombo, arpionando la sfera e mettendola alle spalle di Renzetti con un mancino preciso. La formazione di Birindelli non si ferma e al 41’ è Tirelli a provarci con un tiro al volo dal limite dell’area che si spegne a lato di pochissimo.

Pianese che riparte anche nella ripresa con il piede sull’acceleratore: passano soli due minuti e Gorelli disegna per Fabrizi, che fa da sponda a Tirelli, inseritosi perfettamente dalle retrovie, il centrocampista calcia a colpo sicuro ma il suo tiro viene respinto in angolo. Il Bra prova a farsi pericoloso invece con una punizione di Baldini al 9’, Filippis però è super nel bloccare in due tempi il tentativo dell’attaccante giallorosso. La partita resta combattuta in entrambe le metà campo anche dopo la consueta girandoli di sostituzioni, e per larghi tratti le squadre non lesinano corsa e lotta. Al 35’ il Bra prova a spezzare l’equilibrio con un tiro verso lo specchio di Baldini, ben disinnescato da Filippis. I ventidue in campo si danno battaglia fino ai minuti di recupero, quando la Pianese prova a far male in contropiede con Peli che serve a rimorchio l’accorrente Proietto, il cui tiro si spegne a lato non di molto. Proprio negli istanti finali della gara, tuttavia, il Bra trova il punto del pari: Scapin, partito da posizione dubbia, riesce a trovare la via della rete in maniera fortunosa, dopo che Filippis era riuscito a deviare sul palo. Neanche dopo una lunga revisione all’FVS l’arbitro cambia la sua idea: al “Sivori” termina 1-1.

Credit foto: Cristiano Forte – A.C. Bra

