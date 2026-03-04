Il post partita di Ravenna-Pianese, Birindelli: “Un punto che dà morale e autostima. Orgoglioso del gruppo che alleno”

Dopo il quinto risultato utile consecutivo, l’allenatore della Pianese ha detto: “Anche oggi i ragazzi hanno messo in campo tutte le energie che avevano”

“Ancora una volta i ragazzi hanno dimostrato grande attaccamento e un forte senso di appartenenza. Anche oggi hanno messo in campo tutte le energie che avevano”. È partito da qui mister Alessandro Birindelli, allenatore della Pianese, nell’analizzare lo 0-0 strappato dalle zebrette sul campo del Ravenna FC, fino a oggi secondo in classifica. “Abbiamo cambiato qualcosa nella formazione iniziale, perché giocando ogni tre giorni c’era bisogno di inserire energie fresche – ha spiegato il tecnico –. A parte i primi venti minuti di studio, in cui soprattutto chi gioca meno ha impiegato un po’ di tempo per prendere le misure, abbiamo disputato una gara molto compatta”.

“Nel secondo tempo siamo usciti bene, con fraseggio e qualità nel palleggio, gestendo meglio situazioni e momenti rispetto a quanto fatto a Bra. Ci portiamo a casa questo punto con soddisfazione, perché è importante contro una squadra che lotta per la promozione in Serie B – ha proseguito l’allenatore bianconero –. Il risultato dà morale e autostima, ma già da domani dobbiamo concentrarci sull’ultimo sforzo di questo mini tour de force di tre partite in una settimana. Cercheremo di recuperare energie e soprattutto uomini, perché abbiamo bisogno di tutti”.

“Forse, per poter sperare nel colpaccio, ci è mancata un po’ di lucidità negli ultimi metri. In ogni caso ai ragazzi posso solo dire grazie. Sono orgoglioso di avere a disposizione un gruppo così, con giocatori che spesso vanno oltre la normalità. Stanno facendo qualcosa di straordinario. Quando si costruiscono stagioni del genere bisogna sfruttarle, e loro ne sono consapevoli: stanno mettendo in campo tutta l’energia e l’entusiasmo possibile”, ha concluso Birindelli.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Il post partita di Ravenna-Pianese, Birindelli: “Un punto che dà morale e autostima. Orgoglioso del gruppo che alleno” proviene da U.S. Pianese.