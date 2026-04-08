La Pianese vuole ripartire, Sussi: “Andiamo a Gubbio per fare risultato positivo”

L’esterno delle zebrette ha parlato in vista della sfida di sabato contro la compagine eugubina

“Venivamo da tanti risultati positivi di fila e abbiamo incontrato una squadra che nel girone di ritorno è tra le prime tre per rendimento, e che ha dimostrato di essere una squadra in salute”. È Christian Sussi a offrire il suo punto di vista settimanale in casa Pianese. Le zebrette, dopo il passo falso contro il Campobasso, che ha interrotto la striscia utile di otto risultati, si sono rimesse subito al lavoro per preparare al meglio il finale di campionato. L’esterno bianconero sottolinea come la prestazione di sabato debba rappresentare il punto di partenza per riprendere subito a fare risultato: “Prendiamo quanto di buono fatto per tutta la gara. Non ci siamo abbattuti dopo la sconfitta: ci siamo rimessi a lavorare a testa bassa, per cercare di ripartire subito nel migliore dei modi”. “Sono stato fermo un paio di settimane per un problema alla caviglia ma adesso mi sento bene – aggiunge Sussi parlando della sua condizione –. Sto cercando di riprendere al meglio la condizione fisica per poter dare il miglior apporto possibile alla squadra, che è quello che conta”.

Sabato 11 aprile incombe la trasferta di Gubbio, contro una formazione in piena zona playoff. “Ci stiamo preparando come tutte le settimane, dando il massimo in allenamento. Penso che ogni partita abbia una storia a sé, è così in Serie C e in modo particolare in questo girone, che tutte le volte ti mette di fronte sfide toste, con avversari da non sottovalutare. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a fare un risultato positivo”. Nelle tre giornate restanti sono in palio punti importanti, ma Sussi non fa calcoli: “Non abbiamo un obiettivo preciso, come gruppo stiamo pensando partita per partita. Adesso c’è da pensare a fare risultato a Gubbio, e poi a seguire nelle successive due. Questa dovrà essere la nostra mentalità fino alla fine del campionato. Raggiungere i playoff sarebbe un grande traguardo per noi, e se dovessimo arrivarci li affronteremo al massimo delle nostre possibilità”.

“Penso che tutti quanti si possa migliorare in qualsiasi aspetto. A livello personale – conclude quindi Sussi – sono contento, perché ad inizio anno non ero partito come speravo, sia per una questione fisica che mentale. Adesso, invece, sto bene e ho tanta voglia di dare ancora il mio contributo alla squadra per il finale di stagione”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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