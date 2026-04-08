Gubbio-Pianese, biglietti in vendita

L’US Pianese informa che sono disponibili i biglietti per il settore ospiti dello stadio “Pietro Barbetti” di Gubbio, in vista della 36ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, che metterà di fronte Gubbio e Pianese. La partita è in programma sabato 11 aprile 2026, con calcio d’inizio alle ore 14:30.

I tagliandi per il settore Curva Ospiti possono essere acquistati:

– Online sul sito di VivaTicket

– ⁠Nei punti vendita autorizzati VivaTicket

Il costo unico dei tagliandi è di € 10,00 più i diritti di prevendita. I bambini nati dal 2019 entrano gratuitamente, e la richiesta deve essere effettuata tramite mail all’indirizzo mail asgubbiobiglietteria@gmail.com, indicando i dati del bambino/a e i dati di un maggiorenne.

La vendita dei biglietti sarà disponibile fino alle ore 19:00 di venerdì 10 aprile 2026. La società ricorda inoltre che non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno della partita.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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