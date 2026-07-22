Parte il nuovo ciclo della Pianese, mister Zanchetta si presenta: “Sento un forte senso di responsabilità nei confronti della società”

Il nuovo tecnico bianconero si è presentato quest’oggi nella sala stampa dello stadio Comunale

“Ringrazio il Direttore per aver creduto in me e, soprattutto, il Presidente per avermi dato questa opportunità. Già nella scorsa stagione c’era stata la possibilità di iniziare questo percorso insieme, poi le nostre strade hanno preso direzioni diverse. Oggi sono felice di essere qui alla Pianese e sento una grande energia, ma anche un forte senso di responsabilità nei confronti di una società che ha scelto di puntare fortemente su di me. Questo mi dà ancora più motivazione per dimostrare il mio valore”. Sono queste le prime parole di mister Andrea Zanchetta, che questo pomeriggio, nella sala stampa dello stadio Comunale di Piancastagnaio, si è presentato di fronte alla stampa soffermandosi sul percorso che attende le zebrette nella stagione appena cominciata. “Ripartiamo da una squadra che ha conquistato un grande sesto posto – sottolinea Zanchetta –, ma sono convinto che ci siano ancora margini di crescita. Per migliorarsi, però, bisogna mantenere la stessa umiltà che ha permesso di raggiungere quel risultato. In questi primi giorni ho trovato grande disponibilità da parte dei ragazzi nell’accogliere le mie idee e questo rappresenta la base migliore da cui partire”. “Prima ancora di iniziare il ritiro ho avuto la possibilità di conoscere l’ambiente Pianese e ho percepito immediatamente un clima genuino, fatto di persone che vivono il calcio con passione. Tornando a casa ho detto alla mia famiglia che avevo la sensazione di essere nel posto giusto, al momento giusto”.

Al fianco del mister, nel corso della conferenza, è intervenuto anche il Direttore Sportivo Francesco Cangi, che ha esordito parlando della sua permanenza in bianconero: “Desidero ringraziare il presidente Maurizio Sani, oltre ai figli David, Mauro e tutta la famiglia Sani per la fiducia che hanno voluto rinnovarmi anche in questa stagione, affidandomi nuovamente l’incarico di direttore sportivo della Pianese. È un motivo di grande orgoglio e uno stimolo ulteriore a proseguire il lavoro iniziato in questi anni”.

Cangi motiva quindi la scelta di affidare la guida della squadra a mister Zanchetta: “Siamo molto soddisfatti della scelta fatta: non è stata una decisione improvvisata – ha spiegato il dirigente bianconero –, ma nasce da un percorso iniziato già nella scorsa stagione. Siamo convinti delle qualità umane e professionali del mister e della sua idea di calcio, che rispecchia perfettamente ciò che vogliamo vedere in campo quest’anno”. “Il nostro primo obiettivo resta quello di consolidare la categoria. Il girone sarà estremamente competitivo, con squadre importanti e realtà che hanno investito molto. Vogliamo raggiungere la salvezza con anticipo, come siamo riusciti a fare nelle ultime stagioni, e poi vedere dove saremo”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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