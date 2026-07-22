NUOVE UFFICIALITÀ PER LA ROSA 2026/27

L’U.S. Città di Pontedera comunica nuove ufficialità relative alla composizione della rosa della prima squadra in vista della stagione sportiva 2026/27.

• Dzankovic Arman (2002)

Esterno d’attacco bosniaco con passaporto norvegese, ha collezionato oltre 60 presenze tra prima e seconda serie bosniaca, vincendo una Coppa di Bosnia con il Velez Mostar. Vanta trascorsi nelle nazionali giovanili della Bosnia.

• Deda Enriko (2007)

Attaccante italo-albanese, cresciuto nei vivai di Pordenone, Cosenza, Chievo Verona e Novara, arriva da una stagione in Serie D in cui si è diviso tra Sanremese e Portogruaro.

• Del Piero Lorenzo (2007)

Punta centrale, ex Juve Stabia, Trento e Pordenone, nella passata stagione ha militato nell’FC Paradiso, in terza divisione svizzera. Con la maglia del Trento ha debuttato da professionista a soli 16 anni.

• Del Piero Tobias (2007)

Esterno d’attacco, cresciuto nei settori giovanili di Juventus Academy Los Angeles, Getafe, Alcorcon ed Empoli, arriva da una stagione in Serie D in cui si è diviso tra Sanremese e Pro Sesto.

• Pignataro Andrea (2006)

Centrocampista, scuola Pescara ed Empoli, nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Sanremese in Serie D.

Nei prossimi giorni il club presenterà singolarmente i nuovi calciatori attraverso i propri canali ufficiali e comunicherà ulteriori aggiornamenti sulla rosa 2026/27.

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