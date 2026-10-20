Forlì – Pianese, 11ª giornata Serie C Sky Wifi 2026/27: info biglietti

L’US Pianese informa che sono disponibili i biglietti per il settore ospiti dello stadio “Tullo Morgagni” di Forlì, in vista dell’11ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, che metterà di fronte Forlì e Pianese. La partita è in programma domenica 25 ottobre 2026, con calcio d’inizio alle ore 14:30.

I tagliandi per il settore Gradinata Ospiti possono essere acquistati:

– Online sul sito di VivaTicket

– ⁠Nei punti vendita autorizzati VivaTicket

Il costo unico dei tagliandi è di € 10,00 più i diritti di prevendita. I bambini sotto i 6 anni entrano gratuitamente.

La vendita dei biglietti sarà disponibile fino alle ore 19:00 di sabato 24 ottobre 2026. La società ricorda inoltre che non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno della partita.

(Ufficio Stampa Us Pianese)

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