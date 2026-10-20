Report allenamento – martedì 20 ottobre

CASTIGLION FIORENTINO – L’S.S. Arezzo è tornata al lavoro questo pomeriggio allo stadio Faralli di Castiglion Fiorentino per proseguire la preparazione in vista della gara interna con il Benevento di sabato. I calciatori impiegati per l’intera durata della gara di Genova hanno svolto un programma di lavoro metabolico dedicato. Per il resto del gruppo, invece, la seduta è stata articolata in un circuito di forza, esercitazioni tecniche, lavori di resistenza alla velocità e partite a pressione. La preparazione degli amaranto proseguirà nella mattinata di domani con una nuova sessione di allenamento in programma sempre allo stadio Faralli di Castiglion Fiorentino.