Gli impegni del settore giovanile: weekend 10-11 ottobre 2026

Scendono in campo anche in questo weekend le formazioni giovanili della Pianese. Impegno esterno per la Primavera 4, che punta a mantenere il primato in classifica nella trasferta sanmarinese contro il San Marino Academy. Sfide casalinghe, invece, per Under 17 e Under 15: i ragazzi di Goretti e di Maiorana saranno impegnati con i pari età del Campobasso. Di seguito gli impegni che attendono le zebrette:

PRIMAVERA 4: San Marino Academy-Pianese (4ª giornata), sabato 10 ottobre 2026 ore 15:00, campo sportivo “Ezio Conti” di Dogana (Repubblica di San Marino)

UNDER 15: Pianese-Campobasso (5ª giornata), domenica 11 ottobre 2026 ore 13:30, stadio Comunale di San Lorenzo Nuovo (VT)

UNDER 17: Pianese-Campobasso (5ª giornata), domenica 11 ottobre 2026 ore 15:30, stadio Comunale di San Lorenzo Nuovo (VT)

(Ufficio Stampa US Pianese)

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