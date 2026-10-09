I convocati per Vicenza-Pisa

Sono 24 i calciatori convocati dallo staff tecnico guidato da Paolo Bianco per la gara Vicenza-Pisa in programma domani (ore 17.15) allo Stadio “Romeo Menti” e valida per la 6° giornata del Campionato Serie BKT
[1] Simone SCUFFET
[2] Rosen BOZHINOV
[3] Samuele ANGORI
[5] Simone CANESTRELLI
[7] Mehdi LERIS
[8] Filippo PITTARELLO
[10] Matteo TRAMONI
[11] Ichem FERRAH
[13] Andrea PRIMASSO
[14] Felipe LOYOLA
[17] Emanuele RAO
[19] Tomas ESTEVES
[21] Isak VURAL
[22] Leonardo LORIA
[23] Tommaso MARRAS
[26] Francesco COPPOLA
[29] Omar CORREIA
[32] Stefano MOREO
[33] Arturo CALABRESI
[36] Gabriele PICCININI
[44] Daniel DENOON
[55] Giuseppe LEONE
[72] Simone ZANON
[98] Alessandro CONFENTE
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