Il post partita di Pianese-Pineto, Zanchetta: “Avremmo meritato noi. Il momento dei nostri attaccanti arriverà”

L’allenatore delle zebrette è sicuro: “Abbiamo creato almeno quattro occasioni nitide, ma per vincere bisogna segnare”

“Se c’è una squadra che meritava la vittoria, quella è la Pianese”. Ne è convinto Andrea Zanchetta, tecnico dei bianconeri, dopo lo 0-0 maturato al Comunale di Piancastagnaio contro il Pineto. “Se guardo le occasioni da gol, le nostre sono state più di quelle del Pineto. La strategia era abbassarci un po’ e lasciare loro più spazio, ma mi sembra che non abbiano mai tirato in porta: occasioni non ne hanno create. Noi ne abbiamo avute almeno quattro nitide”.

“Abbiamo un problema a concretizzare le palle gol – prosegue l’allenatore –. Sappiamo che dobbiamo lavorare e fare di più, però sarebbe molto peggio non crearle. Abbiamo bisogno di sbloccarci, ma gli attaccanti vivono di momenti e questo purtroppo non è il loro. Sono sicuro, però, che arriverà. I ragazzi hanno fatto la solita partita di grande sacrificio e attenzione. Per fare punti, però, bisogna fare gol: è un aspetto su cui dobbiamo concentrarci. Se l’avessimo vinta 1-0, come poteva essere, questa partita avrebbe avuto un altro risvolto”.

“Io penso a ottenere il meglio – ha aggiunto Zanchetta –. Sono contento di come lavorano i ragazzi e di come si applicano. Poi, per vincere, ci sono momenti diversi e giocatori che rendono più di altri. A me interessa quello che possiamo realizzare adesso: le cose che non possiamo fare in questo momento non mi interessano. Quando sarà il momento, se ne parlerà”.

Infine il tecnico è tornato sull’episodio del calcio di rigore prima concesso e poi revocato dopo l’intervento dell’FVS. “Non l’ho rivisto benissimo e non so se ci sia stato il contatto, ma era sicuramente dentro l’area – ha spiegato –. Vedo partite in cui gli arbitri fischiano trenta secondi dopo un episodio e ogni tanto, guardando la tv, mi viene da dire «dai, fischia». Qui, invece, appena c’è l’azione l’arbitro porta il fischietto alla bocca, e secondo me è un errore: se fai finire l’azione, la palla va in porta ed è gol, c’è poco da discutere. Lo rivedrò, ma ormai non ha fischiato e non mi interessa recriminare”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Il post partita di Pianese-Pineto, Zanchetta: “Avremmo meritato noi. Il momento dei nostri attaccanti arriverà” proviene da U.S. Pianese.