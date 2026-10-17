Verso Sampdoria-Arezzo, saranno 1.472 gli amaranto al “Ferraris”

AREZZO – Ancora una volta il popolo amaranto risponde presente. Saranno circa 1.472 i tifosi dell’Arezzo che domani sera raggiungeranno Genova per assistere alla sfida in programma allo stadio “Luigi Ferraris” contro la Sampdoria, con calcio d’inizio alle ore 19:30. Un esodo che testimonia ancora una volta il forte legame tra la squadra e la propria gente, pronta a sostenere i colori amaranto anche in una delle trasferte più affascinanti e impegnative della stagione. A commentare la straordinaria partecipazione dei sostenitori dell’Arezzo è il direttore sportivo Nello Cutolo: “Vedere così tanti tifosi pronti a seguirci fino a Genova è motivo di grande orgoglio per tutti noi. Sappiamo bene cosa significhi affrontare una trasferta lunga e impegnativa, per questo sentiamo ancora di più la responsabilità di rappresentare al meglio questi colori. L’affetto che il popolo amaranto continua a dimostrarci è qualcosa di straordinario e non va mai dato per scontato. Domani al Ferraris avremo la consapevolezza di avere alle nostre spalle una città intera e questo deve essere uno stimolo ulteriore per squadra, staff e società. Ai nostri tifosi posso solo dire grazie: il loro sostegno è una delle forze più grandi dell’Arezzo.” La S.S. Arezzo ringrazia tutti i tifosi che saranno presenti a Genova e invita il popolo amaranto a vivere questa trasferta con la consueta passione, correttezza e senso di appartenenza che da sempre lo contraddistinguono.