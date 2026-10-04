Il post partita di Pianese-Ravenna, Zanchetta: “Contento per tutti, ora continuiamo su questa strada”

Al termine della gara è intervenuto anche il match winner Leonardo Bellini

“Le emozioni sono quelle di grande gioia e anche di sollievo, perché era da un po’ che la meritavamo”. Così mister Andrea Zanchetta, allenatore della Pianese, nel commentare la prima vittoria stagionale dei suoi ragazzi con il Ravenna arrivata per 2-1. “L’abbiamo trovata contro una delle squadre più forti e questo non fa altro che aggiungere valore alla nostra prestazione – ha aggiunto il mister –, perché l’abbiamo voluta con tutte le nostre forze. A volte, anche quando la vuoi con tutte le forze, non arriva, ma per fortuna oggi è arrivata, perché era giusto che fosse il nostro momento”.

“Sono stracontento per i ragazzi, per il presidente e per la sua famiglia, e sono stracontento anche per i tifosi, perché aspettavano questa vittoria. Sono contento che oggi tutti possano gioire – ha proseguito l’allenatore –. Purtroppo, quando non arrivano i risultati che a volte dovrebbero arrivare, passa un po’ tutto in secondo piano. Però noi dobbiamo essere bravi, come abbiamo sempre fatto, a fare le analisi giuste e sapere che stiamo continuamente migliorando di partita in partita. Oggi i ragazzi hanno fatto una partita, non so se la migliore, ma sicuramente dal punto di vista del sacrificio, dell’abnegazione e della voglia di portare a casa qualcosa hanno fatto qualcosa di straordinario. Però, ripeto, non abbiamo fatto niente: abbiamo vinto una partita. Sappiamo che dobbiamo continuare su questa strada, perché con questo spirito possiamo toglierci altre soddisfazioni”.

“Penso che questo gruppo se lo meriti, perché aveva sempre fatto buone prestazioni, ma non era mai riuscito a portare a casa una vittoria. Finalmente ci godiamo questa serata davanti ai nostri tifosi. Oggi, contro una squadra fortissima che sicuramente punterà al vertice, abbiamo saputo soffrire e ci godiamo questa serata”. Questa, invece, l’analisi di bomber Bellini che ha messo la firma alla gara con una doppietta. “Sicuramente è stato importante saper soffrire, perché avevamo voglia di rivalsa. Poi sono comunque gli episodi a decidere questo gioco, purtroppo e per fortuna. Oggi finalmente sono girati dalla nostra parte, ma penso che la chiave sia stata quella di stare tutti lì insieme, soffrire l’uno per l’altro e poi saper fare male al momento giusto. Quindi, ripeto, questo gruppo se lo merita e sono veramente contento – ha concluso l’attaccante bianconero –. Sono d’accordo sul fatto che ci sia stata sempre una crescita, perché, come ho detto, anche nelle ultime partite avevamo visto qualcosa. Ci mancava magari quello step per riuscire a fare risultato. Questa vittoria ci dà morale e dobbiamo continuare a lavorare, senza fare passi indietro”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Il post partita di Pianese-Ravenna, Zanchetta: “Contento per tutti, ora continuiamo su questa strada” proviene da U.S. Pianese.