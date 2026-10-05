I risultati del settore giovanile: weekend 3-4 ottobre 2026

Sono scese in campo anche nel weekend appena trascorso le formazioni giovanili della Pianese. Terzo successo in tre partite per la Primavera 4 che continua a mantenere la vetta della classifica nel girone A. I ragazzi di mister Leonardo Brenci si impongono anche sulla Folgore Caratese, battuta per 2-1 grazie alle reti di Menchetti e Rossi, e possono continuare a guardare con fiducia ai prossimi impegni.

Niente da fare invece per Under 17 e Under 15, che nonostante le buone prestazioni fatte registrare tornano da Gubbio con una sconfitta. Di seguito i risultati delle giovani zebrette:

PRIMAVERA 4: Pianese-Folgore Caratese 2-1

UNDER 17: Gubbio-Pianese 2-0

UNDER 15: Gubbio-Pianese 2-0

(Ufficio Stampa US Pianese)

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