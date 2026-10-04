Una Pianese bellissima si prende i tre punti contro il Ravenna: 2-1 al Comunale

I bianconeri, trascinati dalla doppietta di Bellini, conquistano la prima vittoria del campionato contro una delle squadre costruite per la vittoria finale

PIANESE (4-2-3-1): Astaldi; Morelli (48’ st Haveri), Gorelli, Pintus, Di Cosmo; Bertini, Proietto (48’ st Negri); Martey (35’ st Vigiani), Tirelli (26’ st Casalino), Ianesi; Bellini (48’ st Fabrizi). A disposizione: Zambuto, Pezzolato, Peli, Colombo, Corti. Allenatore: Zanchetta.

RAVENNA (4-3-1-2): Venturi; Donati, Zaro, Esposito, Bani; Tenkorang (27’ st Maggio), Lonardi (12’ st Vinicius), Duca (35’ st Viola); Casiraghi (12’ st Orellana); Soleri (12’ st Spini), Rabbi. A disposizione: Ciardi, Stagni, Falbo, Solini, Ilari, Calandrini, Bianconi, Da Pozzo. Allenatore: Mandorlini

ARBITRO: Dario Acquafredda di Molfetta (Cirillo di Roma 1 – Rossini di Genova; IV ufficiale: Lorenzo Maccarini di Arezzo; FVS: Massimiliano Starnini di Viterbo)

MARCATORI: 16’ pt Bellini (P), 19’ pt Soleri (R), 13’ st Bellini (P)

AMMONITI: Donati, Proietto, Vinicius

NOTE: Spettatori: 527 + 310 abbonati. Totale: 837. Incasso: 5.900 + 2.286 quota abbonati. Totale: € 8.186. Recupero: 1’, 5’. Angoli: 4-11.

La prima vittoria della stagione arriva al termine di una grande prestazione della Pianese che, contro il ben più quotato Ravenna, sfodera una prestazione maiuscola, attaccando quando possibile e difendendosi quando necessario. Così, la doppietta di Bellini, arrivato a quota 4 in campionato, regala tre punti dal peso specifico enorme ai suoi. Adesso, smaltita l’euforia della vittoria, i ragazzi dovranno tornare a lavorare per la sfida di sabato prossimo, 10 ottobre, sul campo dell’Ostiamare con calcio di inizio in programma alle 17:30.

Partenza grintosa della Pianese, che prova subito a farsi vedere dalle parti di Venturi, ma il Ravenna si difende bene. Il primo squillo della gara lo firma Ianesi che, dopo aver rubato palla sulla corsia di sinistra, rientra sul destro e cerca la conclusione a giro, con la sfera che termina alta. Le zebrette continuano a spingere e al 16’ arriva il vantaggio: Morelli sprinta sulla fascia destra e piazza un traversone pressoché perfetto per Bellini, che con un tocco delicato batte Venturi. È 1-0 al Comunale. La risposta del Ravenna è immediata e, appena tre giri di orologio più tardi, Soleri svetta di testa sul cross di Bani e firma il pareggio giallorosso. La Pianese non si lascia intimorire e continua a produrre gioco. Al 29’ Ianesi riceve e calcia verso la porta, ma Venturi ci mette i guantoni e respinge. Poco più tardi è ancora l’attaccante con la maglia numero 10 a provarci, questa volta in semirovesciata, ma il portiere ospite è attento e blocca la conclusione. Le due squadre continuano a cercare il varco giusto, ma all’intervallo il punteggio è di 1-1.

Nella ripresa i romagnoli provano ad alzare il ritmo, ma la formazione di casa risponde presente. La prima chance è proprio per i bianconeri che, al 10’, vanno vicini alla rete: Ianesi crossa bene per Tirelli, che gira di testa da dentro l’area, ma la sfera sorvola di un soffio la traversa. Il raddoppio della Pianese arriva al 13’: il calcio d’angolo di Bertini è ben calciato e, sul secondo palo, il più veloce a fiondarsi sulla sfera è bomber Bellini, che con il piattone infila in rete per il 2-1. La formazione giallorossa adesso si spinge all’attacco e le zebrette rispondono difendendosi con ordine e spirito di sacrificio. All’85’ è Astaldi a prendersi i riflettori con una super parata che chiude lo specchio della porta sul gran tiro di Bani da fuori area. La diga bianconera regge fino alla fine. Al Comunale può partire la festa bianconera: termina 2-1 per la Pianese.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Una Pianese bellissima si prende i tre punti contro il Ravenna: 2-1 al Comunale proviene da U.S. Pianese.