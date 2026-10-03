Le zebrette tornano al Comunale e affrontano i giallorossi, imbattuti in campionato e Coppa e reduci da quattro vittorie consecutive

Servirà la miglior Pianese per sfidare il Ravenna, che arriva all’incontro ancora imbattuto in campionato e in Coppa Italia Regionale e, soprattutto, da un ruolino di quattro vittorie consecutive. Domani, infatti, le zebrette sfideranno i giallorossi nell’ottavo turno del campionato di Serie C Sky Wifi, con calcio d’inizio in programma alle 14:30 al Comunale di Piancastagnaio. Dario Acquafredda di Molfetta dirigerà l’incontro, assistito da Massimiliano Cirillo di Roma 1 e Leonardo Rossini di Genova. Il IV ufficiale sarà Lorenzo Maccarini di Arezzo, mentre l’operatore Fvs sarà Massimiliano Starnini di Viterbo.

“Cerchiamo sempre di ripartire dalle cose positive, perché in tutte le partite ce ne sono state. Chiaramente ripartiamo da quelle di Livorno”. Così mister Andrea Zanchetta, tecnico della Pianese, ha presentato la gara di domani. “Affrontiamo un avversario forte – ha aggiunto –. È una di quelle squadre che gioca per un campionato quasi diverso, pensato per i massimi vertici. Parliamo di una squadra esperta, con tanta qualità e con uno dei migliori allenatori in circolazione. Bisogna avere grande motivazione e grande attenzione per poter impensierire un avversario del genere”.

“Avevamo un’esigenza in quella zona del campo e l’abbiamo riempita con un ragazzo che adesso deve sicuramente recuperare la condizione – ha concluso il tecnico, parlando dell’innesto di Kevin Haveri –. Sono sicuro però che sia un giocatore che ha le qualità per darci una mano. Sono sicuro che, nelle prossime settimane, migliorando la condizione, potrà essere di grande aiuto”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Pianese, arriva il Ravenna. Zanchetta: “Sfidiamo una squadra forte, pensata per il vertice. Serviranno concentrazione e motivazione” proviene da U.S. Pianese.