Stefano Gori: “Quella di Trieste una delle serate più belle della mia vita

E’ stato Stefano Gori, da buon numero 1, il primo nerazzurro a mettersi a disposizione dei followers nei nostri canali social ufficiali per un’intervista davvero speciale. Vediamo le parti più interessanti di questa divertente e inusuale ‘conferenza stampa’

Come ti senti quando ti viene dato un rigore contro e devi pararlo?

“Mi sento carico di responsabilità e la prima cosa che faccio è quella di cercare di visualizzare chi possa essere il tiratore. E quindi cerco di entrargli nella testa per capire dove possa finire il pallone”.

Hai qualche rito scaramantico prima delle partite?

“Solitamente prima di salire sul pullman chiamo le persone a me care e che riescono a darmi la tranquillità giusta per affrontare le partite. Poi quando finisce il riscaldamento e metto i parastinchi prendo quello sinistro e lo bacio ed è come se parlassi con mia sorella perché lì sopra c’è scritto il suo nome“.

Un aneddoto simpatico dello spogliatoio?

“Ormai tutti sanno che quasi tutte le settimane facciamo una cena di squadra: purtroppo ci sono ‘soggetti’ che non possono presentarsi perché non hanno il consenso della consorte (ride, ndr) e quindi si beccano brutte parole dal resto del gruppo. Scherzi a parte questa è una cosa che ci ha permesso di fare bene, vincere e quest’anno continuare a far bene”.

Cosa hai fatto dopo la partita di Trieste?

“Prima di partire ho chiamato quasi tutta la rubrica del mio telefono. Poi ricordo perfettamente che nelle 6 ore circa di viaggio per tornare a Pisa abbiamo passato tutto il tempo a cantare e ci divertivamo a svegliare quelli che volevano dormire. E’ stata una delle serate più belle del mia vita”

Preferisci vincere una battle a Call of Duty o parare un rigore?”

“Dato che una battle royal l’ho già vinta, dico che preferirei parare un rigore all’Arena e spero di riuscirci prima o poi”

Qual è il posto che preferisci in città?

“Ci sono tanti posti che mi piacciono. Scontato dire Piazza dei Miracoli oppure lo stadio pieno. Ma mi piace anche andare al Parco di San Rossore e, quando riesco, fare una camminata sul Viale delle Piagge“.

Portiere preferito?

“Ter Stegen“.

Il primo posto dove andrai quando finirà il lockdown?

“Andrò al campo perché mi manca davvero tanto“.

Cosa fai prima della partita?

“Guardo i video delle mie partite precedenti e ascolto la mia playlist con musica rock e metal“

