Sono ripresi questi pomeriggio gli allenamenti del Pisa Sporting Club che sabato prossimo (ore 18.00) tornerà in campo per una sfida ufficiale affrontanto in campo esterno la Salernitana.

Il tecnico Luca D’Angelo, assieme al suo staff, ha radunato il Gruppo Squadra al Centro Sportivo di San Piero a Grado per una seduta di allenamento incentrata soprattutto sulla parte atletica ma con la parte tattica protagonista nel finale con esercitazioni su campo regolamentare.

Gli allenamenti della squadra proseguiranno domani (martedì) con un doppio allenamento e quindi per tutto il resto della settimana con sedute singole divise tra Arena Garibaldi e San Piero, ovviamente sempre a porte chiuse. Rifinitura fissata per venerdì, poche ore prima della partenza per la Campania

L’articolo Ripresa degli allenamenti: sabato torna il campionato! proviene da Ac Pisa 1909.