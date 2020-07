Allenamento mattutino e poi breve stop

Sabato mattina sul prato dell’Arena per il Pisa Sporting Club.

Poche ore dopo il vittorioso match con il Trapani il tecnico Luca D’Angelo ha radunato il Gruppo Squadra allo stadio: seduta defaticante per i calciatori scesi in campo, esercitazioni atletiche e aerobiche per tutti gli altri. Prima della fine spazio alla tradizionale partitella su campo ridotto.

Terminata la seduta, a capitan Moscardelli e compagni sono state concesse alcune ore di relax: ripresa fissata per lunedì quando si inizierà a preparare la lunga e difficile trasferta di Cosenza

