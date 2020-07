La vittoria nella sfida del “Picco” vale una dedica speciale per il Presidente del Pisa Sporting Club Giuseppe Corrado, intercettato nell’immediato dopogara dai microfoni di Punto Radio: “La dedica è per Maurizio Alberti che sarà sempre con noi. In questa partita abbiamo avuto la dimostrazione che il Pisa è una squadra importante: abbiamo sofferto all’inizio ma poi siamo venuti fuori alla grande. Adesso speriamo che il pubblico possa ritornare presto a seguirci“.

L’articolo La dedica del Presidente: “Una vittoria per Maurizio Alberti” proviene da Ac Pisa 1909.