Allenamento pomeridiano al Centro Sportivo di San Piero a Grado per il Pisa Sporting Club atteso domani (ore 21.00) dalla sfida interna con l’Ascoli.

I nerazzurri hanno dovuto concentrare in poche ore la preparazione all’ultimo match interno della stagione regolare: dopo la seduta differenziata di ieri, oggi tutti in gruppo per un allenamento ovviamente incentrato quasi integralmente sulla tattica.

Domani mattina la squadra sosterrà la consueta rifinitura sul prato dell’Arena al termine della quale verrà diramata la lista dei convocati.

Da segnalare, a tal proposito, che questa settimana nessun calciatore nerazzurro è stato squalificato: nella lista dei diffidati rimangono Simone Benedetti, Eros Pisano e Luca Vido.

L’articolo Nerazzurri a San Piero, domani rifinitura all’Arena proviene da Ac Pisa 1909.