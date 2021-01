Il Responsabile della CAN Serie A e B Nicola Rizzoli ha affidato la gara Venezia-Pisa in programma lunedì 4 gennaio (ore 15.00) e valida per la 17° giornata del Campionato Nazionale di Serie B a Lorenzo Maggioni di Lecco.

Il direttore di gara sarà assistito da Luca Mondin di Treviso e Tarcisio Villa di Rimini.

Il Quarto Uomo sarà Giovanni Ayroldi di Molfetta.

