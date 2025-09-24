Partecipa a “In campo con il Pisa”

Non
perdere
l’occasione
di
vivere
un’esperienza
indimenticabile
con
il
Pisa
Sporting
Club
sul
palcoscenico
della
Serie
A
EniLive,
il
campionato
più
bello
e
prestigioso
d’Italia.
Partecipa
al
concorso
“Un
giorno
in
campo
con
il
Pisa”,
il
contest
ufficiale
dedicato
a
tutti
i
bambini
della
Provincia
di
Pisa
di
età
compresa
tra
i
6
e
10
anni.
Compila
il
form
che
trovi
nell’apposita
pagina
presente
sul
nostro
sito
ufficiale
e
spediscilo
entro
le
ore
12.00
di
venerdì
26
settembre
2025
per
prendere
parte
alla
partita
Pisa-Fiorentina
di
domenica
25
settembre
2025
(ore
15.00)
www.pisasportingclub.com/community/in-campo-con-il-pisa/
Un’occasione
speciale
per
unire
creatività,
passione
sportiva
e
amore
per
il
territorio:
i
piccoli
tifosi
potranno
vivere
l’emozione
unica
di
entrare
in
campo
e
accompagnare
i
giocatori
del
Pisa
Sporting
Club
durante
il
cerimoniale
pregara