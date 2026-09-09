Assemblea Lega Serie B, con Malagò confronto sui giovani e nuove risorse

Assemblea di Lega serie B a Milano con tutte le società presenti.

In apertura la visita del Presidente Federale Giovanni Malagò invitato dal Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin a partecipare all’incontro di oggi. In particolare, Malagò ha aggiornato l’Assemblea di questi primi due mesi di Presidenza toccando diversi temi, Nazionale, giovani e nuove risorse: “La Lega Serie B – ha detto – è una componente fondamentale del calcio italiano, con cui la Federazione vuole costruire una progettualità che guardi lontano, anche oltre il 2032. Dobbiamo investire sui giovani e metterci nelle condizioni di restituire prestigio e successi al calcio italiano. Per questo stiamo già lavorando a pieno regime con Mancini, Ranieri e Zola. Serve una politica di grande attenzione ai costi, ma anche la capacità di trovare nuove risorse. Ci aspetta una grande sfida e la giocheremo uniti, di squadra. Il calcio italiano deve recuperare rispetto e considerazione. Adesso è il momento di cambiare passo, tutti insieme”.

Bedin ha ribadito il ruolo della Lega Serie B come ‘componente disponibile e responsabile per collaborare a disegnare le riforme necessarie a rilanciare il sistema’. A questo proposito lo stesso Bedin ha preannunciato un dossier da portare all’attenzione della Figc e di Malagò nelle prossime settimane, dopo la necessaria condivisione nelle commissioni interne alla Lega, su supporto vivai,

valorizzazione del talento e tutela del percorso formativo a partire dal vincolo sportivo.

In chiusura di confronto Bedin ha consegnato a Malagò una copia della Coppa Nexus del campionato.

Nelle comunicazioni Bedin ha illustrato una fotografia delle prime tre giornate di campionato, che riportano di un numero di gol e di tiri mai così alto negli ultimi cinque anni: con una media rispettivamente di 2,67 reti a partita e di circa 28 conclusioni verso la porta. 72% è il minutaggio degli italiani scesi in campo, mentre l’aumento del tempo effettivo è di oltre 4’ in più rispetto alla

scorsa stagione. Si è registrata una riduzione delle espulsioni (0,17) e ammonizioni (3,90) sempre rispetto agli ultimi cinque campionati; infine, e non accadeva dalla stagione 2012/2013, nei primi tre turni si è sempre segnato in tutte le partite disputate

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