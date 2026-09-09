Pisa-Virtus Entella, arbitra Feliciani

Il Responsabile della CAN Serie A e B Daniele Orsato ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative alla 4° giornata del Campionato Serie BKT. Questi i designati per la gara Pisa-Virtus Entella in programma venerdì 11 settembre 2026 (ore 21.00) alla Cetilar Arena
Arbitro. Ermanno Feliciani (Teramo)
1° Assistente. Vito Mastrodonato (Molfetta)
2° Assistente. Marco Ceolin (Treviso)
4° Ufficiale. Lorenzo Maccarini (Arezzo)
Var. Matteo Gariglio (Pinerolo)
Avar. Luca Massimi (Termoli)
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